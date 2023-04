Feuer nach Vogelschlag stoppt Rückflug von Arsenal-Fußballerinnen Stand: 24.04.2023 16:27 Uhr Nach dem Champions-League-Spiel gegen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg wollte das Team des WFC Arsenal am Sonntag eigentlich direkt wieder nach London fliegen. Ein Vogel verhinderte dies jedoch.

Die Boeing 737-400 musste den Start am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg abbrechen, weil vermutlich ein Turmfalke in das Triebwerk geflogen war, teilte der Flughafen mit. Es habe daraufhin ein kleines Feuer in dem Triebwerk gegeben, die Maschine habe aber eigenständig zurück auf die Parkposition rollen können, hieß es.

Arsenal am Montag mit Ersatzmaschine nach London geflogen

Verletzt wurde demnach niemand, auch die Flughafenfeuerwehr musste nicht eingreifen. Das Team wurde daraufhin in einem Hotel einquartiert und flog schließlich am Montag mit einer Ersatzmaschine nach London. Das Spiel am Sonntag hatte mit einem 2:2-Unentschieden geendet. Der WFC Arsenal konnte dabei nach einem 0:2-Rückstand noch ausgleichen. Das Rückspiel findet am 1. Mai in London statt.

