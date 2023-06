Stand: 09.06.2023 07:06 Uhr Feuer in Göttinger Wohnkomplex endet glimpflich

Ein Brand in einer großen Wohnanlage in Göttingen hat einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein Nachbar hatte am Donnerstagnachmittag Rauch bemerkt und die Einsatzkräfte gerufen. Im Keller schlugen Flammen aus einem Verschlag. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Für die Löscharbeiten mussten zeitweise Straßen rund um die Wohnanlage gesperrt werden. Fachleute untersuchen nun, wie es zu dem Brand kam.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.06.2023 | 07:30 Uhr