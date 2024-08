Stand: 28.08.2024 08:15 Uhr Feuer im historischen Rathaus von Hann. Münden

Am späten Dienstagnachmittag hat es im historischen Rathaus von Hann. Münden (Landkreis Göttingen) gebrannt. Die Feuerwehr konnte das Feuer im Dachstuhl schnell löschen. Laut Stadt war ein Papierstapel in Brand geraten. Eine Reinigungskraft bemerkte Rauch im Obergeschoss und setzte den Notruf ab. Bürgermeister Tobias Dannenberg (CDU) sprach von "Glück im Unglück", da der Brand schnell entdeckt, gemeldet und gelöscht worden sei. So sei niemand verletzt worden. Der Dachstuhl und das obere Stockwerk des Rathauses waren demnach stark verraucht und mussten gelüftet werden. Die genaue Brandursache ist noch unklar.

