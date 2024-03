Falsche Polizisten erbeuten mehr als 10.000 Euro Stand: 20.03.2024 12:50 Uhr Die Polizei Braunschweig hatte es kurz hintereinander mit zwei Betrugsmaschen zu tun. Im ersten Fall erbeuteten diese mehr als 10.000 Euro, im zweiten fassten die Beamten angebliche Wasserwerker auf frischer Tat.

Bei der ersten Masche händigte eine 67-jährige Braunschweigerin falschen Polizisten ihre Bankkarte aus und verriet ihnen die PIN. Die angeblichen Beamten sollen der Frau erzählt haben, dass in ihrer Wohngegend Betrüger unterwegs seien. Sie solle deshalb ihr Bargeld und ihre Bankkarte in einen Kochtopf legen. Dieser Kochtopf mit mehreren Tausend Euro Bargeld sei dann am vergangenen Donnerstag von einem Unbekannten mitgenommen worden. In einem späteren Telefonat verriet die Frau laut Polizei den Unbekannten die PIN ihrer Bankkarte. Die Täter hoben daraufhin mehrfach Geld von ihrem Konto ab und erbeuteten so mehr als 10.000 Euro.

Nachbarin wird misstrauisch - falsche Wasserwerker gefasst

In einem weiteren Fall nur einen Tag später hat die Polizei in Braunschweig zwei mutmaßliche Trickbetrüger festgenommen. Eine Nachbarin hatte zuvor laut Polizei beobachtet, wie die beiden Männer sich Zugang zur Wohnung einer älteren Frau verschafft haben. Der Seniorin hätten sie gesagt, dass sie den Wasserzähler ablesen müssten und waren so in ihre Wohnung gelangt. Als die alarmierten Beamten an der Wohnungstür der 88-Jährigen klingelten, wollten die Männer durch ein Fenster fliehen, konnten aber festgehalten werden. Die Beamten fanden bei ihnen unter anderem Drogen und Betäubungsmittel sowie Schmuck, der der 88-Jährigen gehörte.

