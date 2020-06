Stand: 04.06.2020 10:45 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Fall "Maddie": Ermittler äußern sich heute

Im Fall der seit 13 Jahren vermissten Madeleine Beth McCann, genannt "Maddie", hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig Mordermittlungen gegen einen 43-jährigen Deutschen eingeleitet. Wie das Bundeskriminalamt (BKA) und die Staatsanwaltschaft am Mittwochabend mitteilten, sei der Verdächtige mehrfach wegen Sexualstraftaten auch an Kindern vorbestraft. Er verbüße derzeit in anderer Sache eine längere Haftstrafe. Die damals dreijährige "Maddie" war im Mai 2007 aus einer Ferienanlage in Portugal verschwunden. Der Fall hatte weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Heute ab 13 Uhr wollen sich die Ermittler zu dem Fall äußern. NDR.de zeigt das Pressestatement an dieser Stelle im Livestream.

Fall "Maddie": 43-Jähriger unter Mordverdacht NDR Info - 03.06.2020 21:45 Uhr Im Fall der seit 2007 vermissten Madeleine "Maddie" McCann, hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig Mordermittlungen gegen einen 43-jährigen Deutschen eingeleitet. Mirja Fiedler berichtet.







Letzter Wohnsitz im Gerichtsbezirk Braunschweig

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat eigenen Angaben zufolge die Ermittlungen übernommen, weil der Beschuldigte vor seinem Auslandsaufenthalt seinen letzten Wohnsitz in diesem Gerichtsbezirk hatte. Ob er auch heute noch dort gemeldet ist beziehungsweise wo er in Haft sitzt, wollten Staatsanwaltschaft und BKA am Mittwochabend auf Nachfrage von NDR.de Niedersachsen nicht bekannt geben.

Verdächtiger lebte nahe Praia da Luz

Der Beschuldigte lebte den Angaben zufolge zwischen 1995 und 2007 regelmäßig an der Algarve, unter anderem für einige Jahre in einem Haus zwischen Lagos und Praia da Luz. In letzterem Ort lag die Ferienanlage, in der Familie McCann untergekommen war. Der damals etwa 30-jährige Verdächtige habe in dieser Zeit mehrere Gelegenheitsjobs gehabt, unter anderem in der Gastronomie. Zudem gibt es den Behörden zufolge Anhaltspunkte, dass er seinen Lebensunterhalt durch Einbruchsdiebstähle in Hotelanlagen und Ferienwohnungen sowie Drogenhandel bestritten hat. Das BKA hofft auf weitere Hinweise zu dem Fall und hat auf seiner Internetseite unter anderem Fotos eines möglichen Tatfahrzeugs veröffentlicht - ein Jaguar XJR 6 mit deutschen Kennzeichen. Am Tag nach "Maddies" Verschwinden sei der Jaguar auf einen neuen Halter umgemeldet worden. Zudem verwiesen die Ermittler auf einen VW-Bulli vom Typ VW T3 Westfalia mit portugiesischem Nummernschild, in dem der Mann zeitweise gewohnt haben soll.

Wer war der Anrufer?

Am Abend des 3. Mai 2007, als "Maddie" verschwand, soll der Verdächtige zudem einen Anruf erhalten haben. "Die Ermittler glauben, dass die Person, die diesen Anruf getätigt hat, ein höchst wichtiger Zeuge ist, und rufen sie dazu auf, in Kontakt zu treten", hieß es in einer Mitteilung von Scotland Yard vom Mittwochabend. Die Nummer des Anrufers lautete (+351) 916 510 683. Die Erkenntnisse seien das Ergebnis einer jahrelangen Zusammenarbeit der britischen, deutschen und der portugiesischen Polizei.

Beschuldigter soll 72-Jährige vergewaltigt haben

Laut Scotland Yard trug der Mann zur Tatzeit kurzes, blondes Haar und ist etwa 1,80 Meter groß. Die britischen Ermittler betonten jedoch, dass es sich im Fall "Maddie" weiterhin um einen Vermisstenfall handle. Nach Informationen der "Braunschweiger Zeitung" hatte das Landgericht Braunschweig den Beschuldigten im Fall "Maddie" im vergangenen Jahr wegen Vergewaltigung einer damals 72-jährigen US-Amerikanerin zu sieben Jahren Haft verurteilt. Die Tat soll er in demselben Ort in Portugal begangenen haben, in der rund anderthalb Jahre später das dreijährige Mädchen verschwand, heißt es in dem Bericht. Das Urteil sei bislang nicht rechtskräftig. Der Angeklagte werfe der Justiz rechtliche Fehler im Auslieferungsverfahren vor.

Erste Hinweise schon vor sieben Jahren

Schon nach einer früheren Ausstrahlung der ZDF-Reihe "Aktenzeichen XY... ungelöst" im Jahr 2013 seien Hinweise auf den Verdächtigen eingegangen, sagte ein BKA-Sprecher am Mittwochabend in der Sendung. Auch nach einem Bericht zehn Jahre nach dem Verschwinden des Mädchens habe es Fingerzeige gegeben. Damals reichten die Informationen aber nicht für Ermittlungen oder eine Festnahme aus, so der Sprecher weiter. Es habe viele Indizien gegeben - der entscheidende Beweis fehle aber noch. Die Ermittlungen führten zu der Annahme, dass das Mädchen einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen ist.

