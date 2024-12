Stand: 13.12.2024 11:40 Uhr Fahrgast randaliert in Linienbus in Salzgitter - Fahrer wird verletzt

In einem Linienbus der KVG in Salzgitter soll es bereits am 24. Oktober eine heftige Auseinandersetzung zwischen dem Busfahrer und einem Fahrgast gegeben haben. Das teilte die Polizei Salzgitter erst jetzt mit. Grund sei nach bisherigen Ermittlungen vermutlich ein fehlender Fahrschein gewesen. Der 25-jährige Fahrgast hat den Fahrer laut Polizei attackiert und verletzt. Zudem beschädigte der junge Mann die Fahrerkabine. Gegen den Fahrgast laufen nun Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Zudem suchen die Ermittler weiterhin nach zwei männlichen Zeugen, die den Beschuldigten daran gehindert haben sollen, den Bus zu verlassen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05341) 825-0 bei der Polizei zu melden.

