Stand: 26.02.2024 11:11 Uhr Fahrer unter Alkohol-Einfluss? Auto überschlägt sich auf A2

Auf der A2 bei Braunschweig hat es am Montag gleich zwei Unfälle gegeben. Drei Personen wurden schwer verletzt. Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, fuhr ein 50-jähriger Autofahrer in der Nacht zu Montag in Richtung Hannover auf einen Sattelzug auf. Dabei überschlug sich das Auto des 50-Jährigen und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer sowie zwei Insassen im Alter von 23 und 60 Jahren wurden schwer verletzt. Den Angaben der Polizei zufolge stand der 50-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss. Die Fahrbahn wurde gesperrt. Im Stau stießen dann zwei weitere Fahrzeuge zusammen. Hierbei wurde laut Polizei niemand verletzt. Allerdings liefen Betriebsstoffe aus, sodass die Fahrbahn gereinigt werden musste.

