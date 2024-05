Stand: 30.05.2024 07:47 Uhr Fahndung nach Einbrecher - Hubschrauber kreist über Braunschweig

Die Polizei hat mit einem Hubschrauber in Braunschweig nach einem mutmaßlichen Einbrecher gesucht. Den Angaben zufolge hatten Beamte bei Ermittlungen zu Einbruchdiebstählen am Mittwochabend einen mutmaßlichen Täter im Braunschweiger Stadtteil Wenden ausgemacht. Der Verdächtige flüchtete. Die Polizei fahndete nach eigenen Angaben auch mit mehreren Streifenwagen nach dem Mann. Die Fahndung blieb laut Polizei bisher erfolglos. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

