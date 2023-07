Stand: 07.07.2023 08:18 Uhr Fachkräftemangel: Senioren-Wohnanlage in Bad Sachsa schließt

Die Diakonie Wolfsburg schließt das Altenpflegeheim "Haus Feierabend" in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen). Der Grund: Es fehlt an Fachkräften. Qualifiziertes Personal sei für diesen Standort kaum noch zu finden, sagte eine Sprecherin der Diakonie. Außerdem sei das Haus nicht voll belegt gewesen, hieß es von der Geschäftsführung. Ein wirtschaftlicher Betrieb sei nicht mehr möglich. Die 60 Bewohnerinnen und Bewohner wurden in dieser Woche informiert. Sie müssen nun eine neue Unterkunft für ihren Lebensabend finden. Die Diakonie will ihnen nach eigenen Angaben bei der Suche helfen und führt laut Sprecherin bereits Gespräche mit anderen Einrichtungen in der Region.

