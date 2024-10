Stand: 06.10.2024 10:27 Uhr Explosion vor unbesetzter Polizeistation in Moringen

Vor der Polizeidienststelle Moringen im Landkreis Northeim hat es am Freitagabend eine Explosion gegeben. Laut Polizei haben Unbekannte ein sogenanntes Selbstlaborat, also explosive Stoffe, die nicht nach zugelassenen Vorschriften hergestellt worden sind, zur Explosion gebracht. Ein dadurch entstandener kleiner Brand habe schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden können. Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge im Eingangsbereich der Polizeistation. An der Eingangstür sei durch die Explosion ein geringer Schaden entstanden. Die Dienststelle sei zu dem Zeitpunkt unbesetzt gewesen. Verletzt worden sei niemand. Eine Fahndung durch Polizeikräfte aus Northeim, Einbeck und mit Hunden der Polizeidirektion Göttingen sei erfolglos verlaufen. Die Polizei Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Verfahren wegen Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, sich unter der Telefonnummer (05551) 914 80 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.10.2024 | 14:00 Uhr