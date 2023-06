Stand: 23.09.2019 13:58 Uhr Ex-Polizeichef Podehl legt Revision ein

Der frühere Polizeichef von Wolfsburg, Hans-Ulrich Podehl, hat Revision gegen den Schuldspruch im Prozess um Bestechlichkeit eingelegt. Das hat sein Anwalt NDR 1 Niedersachsen bestätigt. Das Landgericht Braunschweig hatte Podehl am vergangenen Mittwoch zu einer Geldstrafe in Höhe von 11.400 Euro verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Podehl im Jahr 2012 einer LKA-Mitarbeiterin eine Stelle angeboten hatte - vorausgesetzt, sie zeige sich ihm gegenüber erkenntlich. Der Bundesgerichtshof wird nun prüfen, ob Verfahrens- oder Rechtsfehler vorliegen.

