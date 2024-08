Ex-Hospiz-Mitarbeiter fährt früheren Chef mit Auto an Stand: 22.08.2024 20:56 Uhr Vor einem Hospiz in Wolfenbüttel hatte der 28-Jährige am Mittwochabend den Geschäftsführer der Einrichtung angefahren - offenbar absichtlich. Jetzt ermittelt die Polizei wegen versuchten Totschlags.

Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass der Autofahrer vorsätzlich gehandelt hat. Details zum Motiv nannten sie nicht. Bei dem 28-jährigen Mann handelt es sich laut Polizei um einen ehemaligen Mitarbeiter des Hospizzentrums in Wendessen. Das Opfer ist sein früherer Chef, der Geschäftsführer des Zentrums. Das hat eine Sprecherin des Hospizvereins inzwischen bestätigt.

Mitarbeiter während der Probezeit entlassen

Das Beschäftigungsverhältnis des Mitarbeiters sei noch während der Probezeit beendet worden, so die Sprecherin weiter. Der 37-jährige Geschäftsführer sei derzeit noch im Krankenhaus, mit Prellungen und einem Schock - es gehe ihm aber den Umständen entsprechend gut. Nachdem der 37-Jährige am Mittwochabend von dem Auto erfasst worden war, hatten Zeugen die Einsatzkräfte alarmiert. Der Wagen hatte nach dem Zusammenstoß ein Holztor durchbrochen und war im Eingang des Hospizes zum Stehen gekommen. Der Fahrer flüchtete danach zunächst zu Fuß, wurde aber kurz darauf festgenommen. Gegen den 28-Jährigen laufe nun ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags, so ein Polizeisprecher. Er sei in eine psychiatrische Klinik gebracht worden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.08.2024 | 15:00 Uhr