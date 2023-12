Stand: 08.12.2023 09:01 Uhr Essen zu fad? Grundschüler aus Braunschweig boykottieren Mensa

An zwei Braunschweiger Grundschulen boykottieren Schülerinnen und Schüler die Mensa. Weil den Kindern das Mittagessen dort nicht schmeckt, haben viele Eltern an den Grundschulen in den Stadtteilen Lamme und Lehndorf nun das Essen abbestellt. Ein Sprecher der Stadt Braunschweig bestätigte einen Bericht "Braunschweiger Zeitung": Es gebe seit Längerem immer wieder Beschwerden von Kindern und Eltern. Sie beklagen, dass das Essen nicht kindgerecht sei. Auch die Stadt als Schulträger sei informiert. Nun sollen noch einmal Gespräche mit dem Essens-Zulieferer geführt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 08.12.2023 | 06:30 Uhr