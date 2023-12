Essen schmeckt nicht: Grundschüler boykottieren Mensa Stand: 08.12.2023 12:04 Uhr An drei Grundschulen in Braunschweig boykottieren Schülerinnen und Schüler die Mensa, weil ihnen das Essen nicht schmeckt. Viele Eltern haben das Essen für sie abbestellt. Die Stadt sucht nach einer Lösung.

Die Beschwerden über die Qualität des Essens an den Grundschulen Lamme, Lehndorf und Waggum sind der Stadt bekannt. Mit dem betroffenen Caterer seien bereits "intensive Gespräche" geführt worden, teilte ein Sprecher dem NDR Niedersachsen mit. Man habe einvernehmlich Verbesserungen verabredet, hieß es. Zusätzlich empfiehlt die Stadt interne Aufarbeitungen: Schulen, Caterer sowie Elternvertreter sollten die Problematik in einem sogenannten Mensa-Ausschuss thematisieren. An anderen Standorten seien auf diese Weise Verbesserungen erzielt worden, so der Sprecher.

Vertrag mit Schul-Caterer endet - Stadt plant Probe-Essen

Zunächst hatte die "Braunschweiger Zeitung" über bereits seit Längerem aufgekommene Beschwerden von Kindern und Eltern über das offenbar nicht kindgerechte Essen berichtet. Der betroffene Caterer bedient nach NDR Informationen in Braunschweig nur die drei Schulen. Laut Stadt läuft der Vertrag mit dem Anbieter noch bis zum Ende des Schuljahres. Eine Ausschreibung für den Zeitraum danach werde aktuell vorbereitet. Entsprechende Bewerber sollen ihre Qualitäten dann bei einem Testessen unter Beweis stellen. Dies sei aber auch bei anderen entsprechenden Vergaben geplant.

