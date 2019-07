Stand: 24.07.2019 19:32 Uhr

Erschossene Wölfin offenbar zuvor gequält

Die von Unbekannten erschossene Wölfin ist möglicherweise vor ihrem Tod "bestialisch gequält" worden. Diesen Verdacht äußerte Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Mittwoch in Hannover aufgrund von Fotos des toten Tieres. Lies übte scharfe Kritik an der illegalen Erschießung des Tieres im Landkreis Gifhorn.

Rodewald und der Wolf NDR 1 Niedersachsen - Jetzt reicht's - 04.07.2019 19:05 Uhr Autor/in: Genius, Anke Der Rodewalder Wolf, auch GW717m genannt, hat zahlreiche Nutztiere gerissen. Seit Monaten ist sein Abschuss genehmigt. In der Sendung diskutieren Befürworter und Gegner.







3,89 bei 18 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Wolf hatte Draht um Hals

Der Kadaver der Wölfin war am Sonntagabend im Elbe-Seiten-Kanal gefunden worden. Der Polizei zufolge hatten der oder die Täter versucht, das Tier mit einer Metallschlinge und einem schweren Gegenstand im Kanal zu versenken. Auf einem vom Ministerium verbreiteten Foto ist der tote Wolf mit dem Draht um den Hals zu sehen. Es müsse alles ermöglicht werden, den oder die Verantwortlichen für diese Tat herauszufinden und auch entsprechend hart zu bestrafen, sagte Minister Lies. Eine solche "Selbstjustiz" sei unverantwortlich, es gebe dafür "überhaupt keine Toleranz".

"Es ist an der Zeit, dass alle abrüsten"

Lies fügte hinzu, der Fall bilde gleichzeitig die Dramatik ab, die zwischen Wolfs-Befürwortern und Gegnern herrsche. Es komme oft zu Reaktionen und Konfrontationen in einem emotionalen Ausmaß, das der Herausforderung überhaupt nicht gerecht werde. "Es ist an der Zeit, dass alle abrüsten", sagte Lies. "Das was da passiert ist, darf auf keinen Fall wieder passieren."

Videos 29:36 DIE REPORTAGE Die Angst vor dem Wolf DIE REPORTAGE Der Wolf ist zurück in Norddeutschland. Was bedeutet das für Schäfer, Landwirte und Dorfbewohner? Wie gefährlich ist der Wolf tatsächlich? Video (29:36 min)

Kadaver wird in Berlin untersucht

Derzeit wird das tote Tier beim Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin unter anderem mit einem Computertomografen untersucht. Zudem wird festgestellt, wie groß, schwer und alt die Wölfin war. Sollten etwaige Geschosspartikel gefunden werden, erhält sie die zuständige Staatsanwaltschaft. Mit einem Untersuchungsergebnis ist in etwa vier Wochen zu rechnen, sagte ein Polizeisprecher. Die Berliner Experten sollen auch feststellen, ob sie die Wölfin einem Rudel zuordnen können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.07.2019 | 15:00 Uhr