Stand: 13.02.2025 15:49 Uhr Erpressung beim DRK Wolfenbüttel: Verdächtige entlastet

Der Verdacht gegen eine 34-jährige Mitarbeiterin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Wolfenbüttel hat sich nicht bestätigt. Wie die "Braunschweiger Zeitung" berichtet, durchsuchte die Polizei sowohl ihren Arbeitsplatz als auch ihre Wohnung in Braunschweig - doch die Ermittler fanden keine Hinweise auf ihre Beteiligung. Damit bleibt offen, wer hinter den Erpressungsversuchen gegen das DRK steckt. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen unbekannt aufgenommen. Der Täter hatte anonym Geld gefordert und gedroht, andernfalls sensible Kundendaten wie Namen, Adressen und Telefonnummern zu veröffentlichen.

