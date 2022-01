Stand: 21.01.2022 12:52 Uhr Erneute Haftstrafe für Sexualstraftäter aus Northeim

Das Landgericht Göttingen hat einen 38-Jährigen zu vier Jahren Haft verurteilt. Der Mann hatte 2018 zweimal versucht, Jungen in den Kofferraum seines Wagens zu zerren. In beiden Fällen konnten sich die Kinder wehren und Zeugenaussagen machen, die die Ermittler letztlich auf die Spur des Mannes brachten. Der Northeimer ist bereits vorbestraft, weil er 2017 einen Zehnjährigen auf dem Dachboden des PS-Speichers in Einbeck missbraucht hatte.

