Stand: 09.04.2025 08:02 Uhr Erneut Warnstreiks der IG Metall im Kfz-Handwerk

Mitarbeitende in Autohäusern und Kfz-Werkstätten im Raum Braunschweig und Hildesheim haben am Dienstag an einem Warnstreik der IG Metall teilgenommen. Wie die Gewerkschaft mitteilte, hatten die Arbeitgeber noch kein Angebot vorgelegt. Das sei laut Unternehmensverband des Kfz-Gewerbes Niedersachsen-Bremen in der ersten Verhandlungsrunde auch noch nicht möglich gewesen, weil nicht alle Fragestellungen zu den Forderungen der Gewerkschaft geklärt wurden. Die IG Metall fordert unter anderem 6,5 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten. Nach Angaben der Gewerkschaft sollte die nächste Tarifverhandlung am Mittwoch starten. Demnach wollte die Arbeitgeberseite den Termin nutzen, um offenen Fragen zu klären.

