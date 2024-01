Stand: 15.01.2024 12:28 Uhr Ermittlungen: Leiter des Klinikums Hann. Münden abberufen

Der Leiter des Klinikums in Hann. Münden (Landkreis Göttingen), Andreas Schultz, ist abberufen worden. Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Bonn, das mit seiner früheren Tätigkeit in Euskirchen (Nordrhein-Westfalen) zu tun haben soll. Das bestätigte das Klinikum dem NDR Niedersachsen. Es geht um Vorwürfe der Bestechlichkeit und Untreue. Die Staatsanwaltschaft Bonn hat auf Anfragen des NDR dazu bisher nicht reagiert. Übergangsweise hat Florian Friedel von der Hospital Management Group die Geschäfte am Klinikum Hann. Münden übernommen. Er sagte, er habe Schultz als kompetenten Geschäftsführer mit guten Referenzen kennengelernt. Es gebe bisher keinerlei Anzeichen für Fehlverhalten an der Klinik in Hann. Münden, man prüfe das aber. Schultz war erst im September nach Hann. Münden gewechselt.

