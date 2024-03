Stand: 14.03.2024 20:30 Uhr Entwarnung in Wittmar: Keine Explosionsgefahr mehr

Für Anwohner in Wittmar (Landkreis Wolfenbüttel) galt am Donnerstagabend vorübergehend eine Warnung vor austretendem Gas. Sie sollten Fenster und Türen geschlossen halten - laut Gefahrenmeldung bestand Explosionsgefahr. Am Abend gaben die Einsatzkräfte Entwarnung. Nach Feuerwehrangaben war das Gasleck bei Tiefbauarbeiten entstanden und wurde durch den Energieversorger abgedichtet. An der Baustelle sollten demnach Glasfaserkabel verlegt werden, dabei sei eine Hauptgasleitung beschädigt worden. Anwohner hatten laut Feuerwehr das aus einer Baustelle austretende Gas gemeldet. Eine Durchgangsstraße wurde daraufhin abgesperrt. Sowohl der Energieversorger als auch die Feuerwehr waren vor Ort. Die Lage war den Einsatzkräften zufolge schnell unter Kontrolle. Wie genau es zu dem Schaden kommen konnte, war zunächst unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.03.2024 | 19:00 Uhr