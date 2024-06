Stand: 19.06.2024 16:19 Uhr Entlaufene Ponys im Landkreis Gifhorn von Zug erfasst

Bei Wittingen im Landkreis Gifhorn sind am Dienstagabend mehrere entlaufene Ponys auf Bahngleise geraten und dort von einem Zug erfasst worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kollidierten drei Pferde mit dem Schienenfahrzeug. Zwei der Tiere verendeten demnach unmittelbar vor Ort. Weitere acht Ponys wurden laut Polizei wieder eingefangen. Nach ersten Erkenntnissen sei das Weidetor der Pferdekoppel nicht ordnungsgemäß verschlossen gewesen. Ein Einfluss Dritter könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, heißt es in einer Polizeimeldung. Zugreisende seien bei dem Zusammenstoß nicht verletzt worden. Die Bundespolizeiinspektion Hannover hat die Ermittlungen aufgenommen.

