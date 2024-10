Stand: 21.10.2024 22:06 Uhr Entführer von Familie Wallert zu 40 Jahren Haft verurteilt

Die Geiselnahme der Familie Wallert aus Göttingen hatte im Frühjahr 2000 mehrere Monate die internationalen Schlagzeilen beherrscht. Jetzt sind die Entführer, die zur radikal-islamischen Terrorgruppe Abu Sayyaf auf den Philippinen gehören, zu lebenslanger Haft verurteilt worden. 17 Mitglieder der Gruppe müssen dem Gerichtsurteil zufolge jeweils 40 Jahre ins Gefängnis. Das teilte die staatliche philippinische Nachrichtenagentur unter Berufung auf das Justizministerium mit. Am 23. April 2000 hatten die Terroristen schwer bewaffnet 21 Personen aus einem Urlaubsresort in Malaysia in den philippinischen Dschungel entführt - darunter auch das Ehepaar Werner und Renate Wallert aus Göttingen sowie ihren damals 26 Jahre alter Sohn Marc. Unter den Geiseln waren außer ihnen zwei Finnen, zwei Südafrikaner, zwei Franzosen und ein Libanese sowie elf philippinische Angestellte des Hotels.

