Stand: 14.07.2022 20:14 Uhr Eintracht-Stadion und VW-Halle sollen Eigenstrom produzieren

Braunschweig will mit Solardächern auf dem Stadion von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig und der Volkswagenhalle bald regenerative Energie produzieren. Die Photovoltaikanlagen sollen dem Eigenverbrauch dienen und zu viel produzierte Energie ins Netz leiten, sagte ein Stadtsprecher. Im Eintracht-Stadion spielen neben den Zweitliga-Fußballern noch die Footballer der Lions. In der VW-Halle tragen die Bundesliga-Basketballer der Löwen Braunschweig ihre Heimspiele aus. "Beim Stadion gehen wir zurzeit von einem Bau noch in diesem Herbst aus", sagte der Stadtsprecher. Auf dem sanierten nördlichen Teil des Daches könnten leichte Module installiert werden. Bei der VW-Halle sei eine Anlage auf dem Vordach geplant. Zudem sollen 13 weitere Anlagen auf städtischen Gebäuden installiert werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiewende Energienetze Energie Solarenergie