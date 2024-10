Eine Passion mit Mission Stand: 17.10.2024 07:00 Uhr Angeln ist ihre Leidenschaft, aber die stark verdreckten Ufer und Gewässer nerven. Die Angler Niclas Benna und Kai Behme wollen das ändern und gründen deshalb die Initiative "Catch&Clean".

von Jan Bockemüller

Der Mittellandkanal bei Wolfsburg ist eine viel befahrene Wasserstraße, der perfekte Ort für einen kleinen Spaziergang und beliebtes Anglerziel. Wo viele Menschen sind, fällt auch viel Müll an - leider landet der häufig in der Natur.

Müll sammeln: Ehrensache

Kai Behme und Niclas Benna streifen bei ihrer Angeltour am Ufer entlang und suchen gezielt nach Müll, um ihn zu entsorgen - dazu Niclas: "Wenn ich am Wasser bin, bin ich auch grundsätzlich da, um einen Fisch zu entnehmen, aber der schmeckt auch einfach besser, wenn du nicht zwischen Plastikflaschen und Plastikverpackungen stehst." Das Müllsammeln ist für sie ein bisschen wie Pilze suchen: "Du gehst in den Wald und anfangs siehst du keinen und dann findest du einen und dann siehst du überall welche. Wir sind hier mitten in Deutschland und es ist hier alles voll", sagt Niclas Benna, während er kurz danach Plastikverpackungen zwischen den Ufersteinen hervorzieht und in einen Müllsack schmeißt.

Die Entstehung

2019 sammelt Niclas Benna zunächst allein. Kai belächelt das Engagement seines Freundes, fängt dann aber selbst an, die Mülltüte vor und nach dem Angeln zu zücken. Sie gründen den Instagram-Kanal "Catch&Clean", auf dem Sie nicht nur Bilder von gefangenen Fischen posten, sondern auch regelmäßig volle Müllsäcke zeigen, die sie auf ihren Touren sammeln.

Es kommt Bewegung rein

Schließlich wird 2021 der Anglerverband Niedersachsen auf sie aufmerksam. Gemeinsam etablieren sie einen Aktionstag. Den "Catch&Clean"-Day. Der ist immer am letzten Samstag im September. In den vergangenen drei Jahren haben sie gemeinsam mit den beteiligten Verbänden und Vereinen etwa 13 Tonnen Müll gesammelt. 2.000 Menschen waren allein 2023 mit dabei. "Hege und Pflege"-Tage gibt es schon lange und werden landesweit von allen Angelvereinen ehrenamtlich durchgeführt. Der "Catch&Clean"-Day soll dieses Engagement sichtbarer machen und die Sammelaktionen zentralisieren.

Ideale Philosophie

"Catch&Clean" ist für Niclas Benna und Kai Behme zu einer Philosophie geworden. Sie sagen, "Catch&Clean" sei jeden Tag und das leben sie auch voll aus. Am Mittellandkanal finden die beiden bei unserem Besuch 11,3 Kilogramm Müll in gut einer Stunde. Eine beachtliche Menge, die sie mit einer Kofferwaage auswiegen. Kai ist stolz: "Wenn man das auf ein Leben hochrechnet, kommen schon ein paar Tonnen zusammen. Dann sieht man, was man als Einzelperson bewegen kann."

