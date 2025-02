Stand: 16.02.2025 12:13 Uhr Einbruch bei Juwelier misslingt - Unbekannter flüchtet ohne Beute

In der Nacht zu Samstag hat ein unbekannter Täter versucht, in ein Juweliergeschäft in der Marktstraße in Einbeck (Landkreis Northeim) einzubrechen. Laut Polizei hörten Anwohner gegen 3 Uhr laute Geräusche und beobachteten eine dunkel gekleidete Person, die versucht habe, die Scheibe der Eingangstür mit einem Pflasterstein einzuschlagen. Nachdem dieser Versuch scheiterte, versuchte es der Täter mit einen Gullydeckel - erneut ohne Erfolg. Schließlich flüchtete der Mann, bevor die Polizei eintraf, in unbekannte Richtung. An der Tür des Juweliergeschäfts entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei Einbeck ermittelt nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls und bittet Zeugen um Hinweise.

