Stand: 31.01.2024 14:46 Uhr Einbrecher transportiert gestohlenen Tresor im Rollstuhl

In Wolfsburg wollte ein Einbrecher sein Diebesgut wohl möglichst einfach transportieren - ist dabei aber nicht weit gekommen. Wie die Polizei mitteilte, transportierte der Mann einen gestohlenen Tresor in einem Rollstuhl. Eine Zeugin bemerkte den Mann laut Polizei, als dieser an einer Unterführung versuchte, den Rollstuhl eine Straße hinaufzuschieben. Als die Frau ihn ansprach, floh der mutmaßliche Täter. Die Beamten stellten den Tresor und den Rollstuhl sicher. Es stellte sich heraus, dass der Tresor sowie auch der Rollstuhl aus einem Seniorenheim stammen, die dort in der Nacht zum 21. Januar gestohlen wurden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05361) 464 60 zu melden.

