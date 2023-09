Stand: 19.09.2023 08:26 Uhr Einbeck: Anwohner verhindert größeres Feuer in der Altstadt

Dank eines aufmerksamen Anwohners ist es in Einbeck (Landkreis Northeim) nicht zu einem größeren Feuer in der historischen Fachwerk-Altstadt gekommen. Laut Feuerwehr hatte der Mann am Montagnachmittag bemerkt, dass Rauch aus dem Dachstuhl eines der Häuser drang und sofort die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehr rückte mit rund 40 Kräften an und löschte die Flammen. Die schnelle Reaktion des aufmerksamen Nachbarn habe Schlimmeres verhindert, so die Feuerwehr.

