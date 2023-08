Stand: 16.08.2023 21:06 Uhr Ein Kilo Marihuana und ein Schlagstock im Wohnzimmerschrank

Wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge muss sich seit Mittwoch ein 24-jähriger Mann vor dem Landgericht Göttingen verantworten. Die Polizei hatte Anfang Februar 2022 bei einer Durchsuchung seiner Wohnung in Bovenden im Landkreis Göttingen mehr als ein Kilo Marihuana gefunden, das in 13 Tüten abgefüllt war, die unter anderem mit Sortenbezeichnungen wie "Tropicana Banana" beschriftet waren. Außerdem hatte er in einem Wohnzimmerschrank einen Teleskopschlagstock und Pfefferspray aufbewahrt. An das von der Polizei aufgefundene Marihuana sei er eher zufällig geraten, sagte der Angeklagte zum Prozessauftakt. Außerdem sei das Rauschgift seiner Ansicht nach von minderer Qualität gewesen: "Das war kein Zeug, was ich geraucht hätte." Der Prozess wird fortgesetzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.08.2023 | 07:30 Uhr