Stand: 02.12.2024 10:24 Uhr Ehre posthum: Thomas Oppermann ist Ehrenbürger von Göttingen

Der verstorbene SPD-Politiker Thomas Oppermann hat posthum die Ehrenbürgerwürde der Stadt Göttingen verliehen bekommen. Erstmals in der Geschichte der Universitätsstadt sei eine verstorbene Person mit dieser besonderen Ehrung gewürdigt worden, so die Stadt. An der Zeremonie nahmen unter anderem Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (beide SPD) teil. Der langjährige Bundestagsabgeordnete und ehemalige niedersächsische Wissenschaftsminister Thomas Oppermann war am 25. Oktober 2020 im Alter von 66 Jahren unerwartet in seiner Heimatstadt verstorben. Oppermann habe die Gesellschaft durch seine große Integrität mitgestaltet und die demokratischen Grundwerte stets weitergetragen, so der Rat der Stadt Göttingen. Er habe sich Zeit seines Lebens politisch und gesellschaftlich für Göttingen engagiert. Besonders hob der Stadtrat zudem Oppermanns Engagement für die Universität hervor.

