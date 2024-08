Stand: 29.08.2024 13:40 Uhr Ehra-Lessien: Gemeinderat will Flüchtlings-Obergrenze

Der Gemeinderat Ehra-Lessien (Landkreis Gifhorn) will eine Petition beim Niedersächsischen Landtag einreichen, um den weiteren Zuzug von Geflüchteten zu verhindern. Der ehemalige Truppenübungsplatz in Ehra-Lessien wird seit 2015 als Flüchtlingsunterkunft genutzt. 230 Geflüchtete sind dort nach offiziellen Angaben aktuell untergebracht. Die Landesaufnahmebehörde plant, dass es bald bis zu 700 werden könnten. Das sind mehr, als in dem Ort Lessien leben, die 600 Einwohner könnten überfordert werden, sagte Bürgermeister Jörg Böse (CDU). Auch der niedersächsische Städte- und Gemeindebund spricht von einem klaren Missverhältnis. Der Gemeinderat Ehra-Lessien möchte nach eigenen Angaben, dass Geflüchtete fair auf die Kommunen verteilt werden, mit Rücksicht auf die Einwohnerzahl. Damit sich der Landtag mit der Petition beschäftigen muss, müssen mindestens 5.000 Menschen bis zum 28. September online unterzeichnen.

