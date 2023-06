Stand: 08.06.2023 07:21 Uhr Ecstasy-Pillen für Kinder: Polizei warnt vor Falschmeldung

Die Polizei in Salzgitter weist auf eine offenbar frei erfundene Meldung hin, die sich über soziale Medien und Kurznachrichten-Dienste verbreitet hat. Darin wird von einem angeblichen Vorfall am Pfingstwochenende im Stadtteil Bad berichtet, sagte ein Polizeisprecher. Demnach soll ein unbekannter Mann auf einem Spielplatz Ecstasy-Tabletten an Kinder verteilt haben, die als Bonbons verpackt waren. Aus diesem Grund habe es vor Ort auch einen Einsatz der Beamten gegeben. Die Polizei weist das jedoch zurück: Der entsprechende Vorfall ist nicht angezeigt worden, es haben sich auch keine Geschädigten gemeldet, stellte der Sprecher klar.

