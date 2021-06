Stand: 21.06.2021 19:41 Uhr Echte: 43-Jähriger und Baby sterben bei schwerem Autounfall

Ein 43-jähriger Autofahrer und ein vier Monate altes Baby sind bei einem Verkehrsunfall bei Echte (Landkreis Northeim) tödlich verletzt worden. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Wagen des 43-Jährigen am Montagmittag auf der Bundesstraße 248 in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und frontal gegen den Wagen einer 25-Jährigen geprallt. Der Wagen des 43-Jährigen überschlug sich mehrfach in einer angrenzenden Böschung und kam auf einem Acker zum Stehen. Der Mann und das Baby, das sich auf dem Beifahrersitz befand, starben noch an der Unfallstelle. Die 33 Jahre alte Mutter auf dem Rücksitz des Fahrzeugs wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Auch die 25 Jahre alte Fahrerin des anderen Pkw wurde schwer verletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beide Fahrzeuge sichergestellt.

