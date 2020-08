Stand: 04.08.2020 07:27 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Duderstadt: Spätaussiedler kommen in Hotel an

Die ersten 14 Spätaussiedler sind in einem ehemaligen Hotel in Duderstadt (Landkreis Göttingen) eingetroffen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Wie viele im Laufe der Woche dazukommen, ist noch unklar. Die Spätaussiedler wurden direkt nach ihrer Einreise am Frankfurter Flughafen auf das Corona-Virus getestet und dann nach Duderstadt gebracht. Dort müssen sie zwei Wochen in Quarantäne bleiben. Dass sie im Eichsfeld untergebracht sind, soll das Grenzdurchgangslager Friedland entlasten.

