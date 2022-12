Stand: 08.12.2022 08:52 Uhr Drogenbesitz nicht nachweisbar: Freispruch für 53-Jährigen

Ein 53-jähriger Mann aus Hardegsen ist vom Landgericht Göttingen vom Vorwurf des Drogen- und Waffenbesitzes freigesprochen worden. In dem Prozess habe sich nicht klären lassen, wem die Drogen gehörten, sagte ein Gerichtssprecher am Mittwoch. Bei einer polizeilichen Durchsuchung waren in einer Wohnung im Juni 2021 48 Gramm Cannabis, 44 Gramm Amphetamin, vier Gramm Kokain und eine geladene Schreckschusspistole gefunden worden. Dort soll der 53-Jährige laut Anklage zeitweise gewohnt haben, was der Mann vor Gericht aber bestritt. Über seinen Verteidiger ließ er außerdem erklären, dass weder die Drogen noch die Waffe ihm gehörten. Die Wohnungsinhaberin erklärte hingegen vor Gericht, der 53-Jährige habe bei ihr gewohnt. Sie gab an, nicht zu wissen, wem die Drogen gehörten.

