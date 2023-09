Stand: 07.09.2023 20:08 Uhr Drei Lkw kollidieren auf A2 bei Braunschweig - ein Toter

Bei einem Auffahrunfall mit drei Lastwagen auf der Autobahn 2 bei Braunschweig ist am Donnerstag ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, sei der Fahrer eines auffahrenden Kleinlasters so schwer verletzt worden, dass er noch am Unfallort starb. Die Fahrer der beiden vorderen Lastwagen blieben bei dem Unfall am Nachmittag unverletzt. Um die ineinander verkeilten Lastwagen voneinander zu trennen, setzten die Rettungskräfte nach eigenen Angaben einen Kran ein. Die A2 in Fahrtrichtung Berlin wurde zeitweise für die Rettungsarbeiten gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

