Dieselskandal: Prozess gegen Ex-Manager von VW geht weiter Stand: 09.08.2022 09:03 Uhr Vor dem Braunschweiger Landgericht wird der Prozess um den Dieselbetrug bei Volkswagen fortgesetzt. Da viele Zeugen die Aussage verweigerten, berichten nun Strafverfolger aus eigenen Vernehmungen.

Das Verfahren gegen vier ehemalige Managerdes VW-Konzerns war in den vergangenen Monaten kaum vorangekommen. Den Angeklagten wird unter anderem bandenmäßiger Betrug vorgeworfen. Laut Anklage wurden Millionen Dieselautos manipuliert. Das Verfahren gegen Ex-Vorstandschef Martin Winterkorn war aufgrund eines medizinischen Gutachtens abgetrennt worden.

34 von 38 Zeugen schwiegen zu den Vorwürfen gegen VW

Verhandelt wird das Verfahren des Landgerichts Braunschweig seit fast einem Jahr in der Stadthalle. Zuletzt hatten die Anwälte der ehemaligen Top-Manager verhindert, dass Staatsanwälte in dem Prozess befragt werden. Im Prozess ging es damit nicht weiter, wie Richter Christian Schütz erklärt hatte. "Was soll ich dazu sagen?", fragte der Vorsitzende damals. Das Problem: 34 von 38 maßgeblichen Zeugen haben von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Deshalb wollte das Gericht nun Beamte der Staatsanwaltschaft vernehmen, die eben diese Zeugen während des Ermittlungsverfahrens befragt hatten.

