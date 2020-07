Stand: 28.07.2020 18:23 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Diesel-Skandal: Zwei Schadenersatz-Klagen vor BGH

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am Dienstag die nächsten zwei Schadenersatz-Klagen von Diesel-Käufern gegen Volkswagen verhandelt. In einem Fall geht es darum, ob VW erfolgreichen Klägern zum geschuldeten Schadenersatz noch Zinsen für die Zeit seit Kauf des Autos zahlen muss. Die andere Frage ist, ob Diesel-Besitzer auch dann Ansprüche gegen den Wolfsburger Autobauer haben, wenn sie ihr Auto erst nach Bekanntwerden des Diesel-Skandals gekauft haben. Beide Urteile sollen kurzfristig verkündet werden - wann genau, stand am Dienstag noch nicht fest.

