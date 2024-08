Stand: 01.08.2024 08:05 Uhr Diebespärchen trickst Mieter in Wolfenbüttel aus

In Wolfenbüttel haben sich zwei mutmaßliche Diebe mit ihrer Masche immer wieder Zutritt zu Wohnungen verschafft. Dabei ließen sie nach Polizeiangaben Wertgegenstände mitgehen. Das angebliche Pärchen hatte demnach an verschiedenen Mietshäusern geklingelt. Dabei sollen der Mann und die Frau behauptet haben, dass im Haus eine Wohnung frei würde, die sie gerne mieten wollten. Mehrfach ließen Bewohner das Pärchen daraufhin in ihre Wohnung, um ihnen Grundrisse und Raumaufteilung zu zeigen. Nachdem das Paar wieder gegangen war, bemerkten die Bewohner den Verlust von Wertgegenständen. Die Diebe hatten während der vermeintlichen Besichtigungen unbemerkt Schmuck und Bargeld gestohlen. Die Hilfsbereitschaft der Betroffenen sei skrupellos ausgenutzt worden, so die Polizei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 01.08.2024 | 06:30 Uhr