Stand: 25.06.2024 13:26 Uhr Dieb klaut 90-Jähriger die Handtasche aus dem Rollator

Ein junger Mann hat am Montagnachmittag einer 90-Jährigen in Seesen (Landkreis Goslar) die Handtasche geklaut. Die Rentnerin hatte die Tasche nach ihren eigenen Angaben in ihren Rollator gelegt, teilte die Polizei mit. An der Grünanlage "Am Ententeich“ habe sich ihr der Dieb dann auf einem E-Scooter genähert und nach der Tasche gegriffen. Anschließend sei er davongefahren. Die 90-Jährige beschreibt den Täter als jungen Mann, circa 1,70 Meter groß, schlank, mit kurzen schwarzen Haaren. Er habe ein rosa T-Shirt und eine dunkle Hose getragen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min