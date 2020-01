Stand: 24.01.2020 12:41 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Deutsche Bank: Sigmar Gabriel wird Aufsichtsrat

Der frühere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel soll neues Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Bank werden. Er werde sich bei der kommenden Hauptversammlung am 20. Mai zur Wahl stellen, teilte die Deutsche Bank am Freitag mit. "Wir freuen uns sehr, mit Sigmar Gabriel einen überzeugten Europäer und Transatlantiker für den Aufsichtsrat der Deutschen Bank gewinnen zu können", erklärte Aufsichtsratschef Paul Achleitner. "Als ehemaliger Umwelt-, Wirtschafts- und Außenminister wird Sigmar Gabriel mit seinem großen Erfahrungsschatz einen besonderen Beitrag leisten und unsere Kompetenz im Aufsichtsrat ergänzen."

Sigmar Gabriel gibt Bundestagsmandat auf

Der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel wird sein Bundestagsmandat zum 1. November niederlegen. Als Grund nannte er unter anderem Lehraufträge an den Universitäten Bonn und Harvard.

Gabriel schlug zuvor Lobby-Job beim VDA aus

Die Bank hat nach eigenen Angaben am Freitag einen Antrag zur Bestellung des 60-Jährigen beim Amtsgericht Frankfurt eingereicht. Gabriel soll im Kontrollgremium des Dax-Konzerns Jürg Zeltner ersetzen. Zeltner hatte den Posten Ende vergangenen Jahres kurz nach seiner Berufung geräumt, nachdem die Aufsicht Vorbehalte gegen die Bestellung des Ex-UBS-Managers geäußert hatte. Im vergangenen Jahr hatte Gabriel einen Posten beim Verband der deutschen Automobilindustrie (VDA) ausgeschlagen. Sein Bundestagsmandat hatte der gebürtige Niedersachse zum 1. November 2019 niedergelegt.

Ministerpräsident, Bundesminister, SPD-Chef

Sigmar Gabriel gehörte zwei Kabinetten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in verschiedenen Funktionen ingesamt neun Jahre lang an. Von Dezember 2013 bis März 2018 war er Vizekanzler, die SPD führte der gebürtige Niedersachse in den Jahren 2009 bis 2017. Von 1999 bis 2003 war er als Nachfolger des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder (SPD) niedersächsischer Ministerpräsident. 2003 unterlag er bei der Landtagswahl Christian Wulff (CDU).

