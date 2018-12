Stand: 29.12.2018 14:31 Uhr

Der Harz ist voll: Luchse suchen neue Reviere

Immer mehr Luchse wandern aus dem Harz in entfernte Regionen ab, weil viele Reviere auf und um das Mittelgebirge offenbar dicht besiedelt sind. Im Frühjahr würden sich vermutlich erneut zahlreiche Jungtiere auf den Weg machen, berichtet der Leiter des Luchs-Projektes im Nationalpark Harz, Ole Anders. Aktuell lebten rund 90 zumeist ältere Raubkatzen im Harz. In den vergangenen Jahren seien Luchse unter anderem im Solling, im nordhessischen Kaufunger Wald und im Leinebergland gesichtet worden, wie Anders im Landesjagdbericht schreibt. Einzelne männliche Luchse seien sogar sehr viel weiter gewandert.

Männliche Tiere wandern teilweise Hunderte Kilometer

Im vergangenen Jahr habe es ein männliches Tier bis in die Altmark in Sachsen-Anhalt geschafft, ein weiteres bis in den bayerischen Frankenwald und ein drittes bis zum Tagebau Welzow-Süd in Brandenburg. Diese Tiere sorgten zwar für Schlagzeilen, so Anders, "sie bestimmen aber nicht die Ausbreitungsgeschwindigkeit". Die werde von den weniger wanderfreudigen Weibchen vorgegeben. Dennoch habe sich der Lebensraum der Harzer Luchse von rund 2.500 Quadratkilometern im Jahr 2010 auf rund 7.000 Quadratkilometer nahezu verdreifacht.

Luchse mithilfe von Sendern und Kameras beobachtet

Knapp 19 Jahre ist es inzwischen her, dass die ersten Luchse im Harz wieder angesiedelt wurden. Zwischen 2000 und 2006 wurden laut Landesjagdbericht insgesamt 24 aus Gehegen stammende Exemplare in dem Gebirge ausgewildert. Um mehr über ihr Leben und ihre Ausbreitung zu erfahren, seien im Laufe der Jahre 21 Luchsen Sender-Halsbänder angelegt und weitere Daten mithilfe von Wildkameras erhoben worden. Demnach leben im Harz auf rund 100 Quadratkilometern zwei bis drei selbstständige, also nicht von einem Muttertier geführte Luchse. Die Reviere im weniger schroffen und klimatisch milderen Ostharz seien allerdings dichter bevölkert als die Reviere im Westen des Mittelgebirges.

Raubkatzen fressen Rehe und Hirschkälber

Anhand der Daten aus den Sende-Halsbändern konnten die Nationalpark-Mitarbeiter zudem Kadaver von gerissenen Tieren aufspüren und so etwas über ihr Fressverhalten lernen. Demzufolge fressen die Raubkatzen vornehmlich Rehe. In großen Revieren würden im Jahr bis zu acht Prozent des Bestands gerissen, schreibt der Wildbiologe Egbert Strauß im aktuellen Landesjagdbericht. Im Rotwild reichen Westharz fräßen die Raubkatzen zudem in erheblichem Umfang Hirschkälber. Wildschweine stünden nicht auf ihrem Speiseplan. Allerdings würden immer wieder auch Schafe, Ziegen oder Wildtiere in Gehegen von Luchsen gerissen, berichtet Experte Anders.

