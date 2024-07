Stand: 04.07.2024 09:59 Uhr Demonstranten wollen Palästina-Camp in Göttingen räumen

Die Protestierenden auf dem Campus der Uni Göttingen haben das Ende ihres Pro-Palästina-Camps angekündigt. Einen Grund, warum sie ihre Aktion abbrechen, nannten sie auf Instagram nicht. Das Camp hatte seit einer Woche für Diskussionen gesorgt. Noch ist auf großen Transparenten zu lesen, was sie fordern - unter anderem, dass die Zusammenarbeit mit allen Universitäten in Israel abgebrochen werden sollte. Die israelablehnenden Aussagen der Demonstrierenden würden mittlerweile dazu führen, dass sich jüdische Studentinnen und Studenten an ihrer Uni nicht mehr wohl fühlen würden, sagte Achim Doerfer von der jüdischen Gemeinde in Göttingen. Die Universität Göttingen teilte lediglich schriftlich mit, dass sie das Camp "missbillige". Die Stadt Göttingen verweist bei dem Protestcamp auf das Grundrecht der Versammlungsfreiheit.

