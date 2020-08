Stand: 07.08.2020 10:14 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Dassel: Etliche Schweine verenden bei Großbrand

Bei einem Brand in einem Versuchsbetrieb in Dassel (Landkreis Northeim) ist am Donnerstag ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Zahlreiche Schweine verendeten in den Flammen. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer um kurz nach 17 Uhr in den Stallungen eines Versuchsgutes der Universität Göttingen aus. Als die rund 200 Einsatzkräfte eintrafen, standen bereits drei Gebäude in Flammen.

Brandursache ist noch unklar

Das Versuchsgut brannte fast vollständig aus. Wie viele Tiere sich in den Ställen befanden, ist noch unklar. Laut Polizeiangaben konnte nur ein Teil der Tiere gerettet werden. Veterinäre mussten etliche verletzte Schweine töten. Die Mitarbeiter des Betriebs konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Ursache für den Brand ist noch unklar, die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

