Touristen sollen an kahlen Harz gewöhnt werden

"Der Wald ruft!" lautet der Name einer neuen Tourismus-Kampagne im Harz und "Bitte nicht erschrecken!" könnte der Untertitel sein. Denn die Aktion von Harzer Tourismusverband, Landesforsten und anderen Institutionen soll vor allem eins: Touristen im Internet und über Broschüren künftig bereits vor ihrer Reise in den Harz darauf vorbereiten, dass der Wald teils in einem desolaten Zustand ist. Heiße Sommer, wenig Regen, Stürme und nicht zuletzt der Borkenkäfer haben dazu geführt, dass es im Harz viele großflächige Gebiete mit abgestorbenen Fichten gibt.

Trotz Baumsterben nicht weniger Touristen

"Wir wollen den Gast informieren, dass sie weniger geschockt sind, wenn sie hier Urlaub machen und dann doch mal auf so ein Fleckchen Wald stoßen", sagt Christin Wohlgemuth vom Harzer Tourismusverband. Zwar kämen bislang nicht weniger Touristen in den Harz. Aber das solle auch so bleiben und die Initiative "Der Wald ruft!" die Veränderung des Waldes durch Klimawandel und Borkenkäfer erklären.

Otte-Kinast: "Jahrhundertkatastrophe"

Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hatte erst vor wenigen Tagen von einem "flächenhaften Siechtum" der Wälder in Niedersachsen und einer "Jahrhundertkatastrophe" gesprochen. Von den etwa 1,2 Millionen Hektar bewaldeten Flächen im Land seien bereits rund 10.000 Hektar verloren gegangen. Das Landesregierung will den Waldbesitzern nun 1,5 Millionen Euro an Soforthilfe zur Verfügung stellen.

