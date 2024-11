Stand: 15.11.2024 09:20 Uhr DNA-Abgleich bestätigt: Vermisste Frau aus Rühen ist tot

Eine mehrere Wochen lang vermisste 80-Jährige aus Rühen (Landkreis Gifhorn) ist tot. Bereits am 12. Oktober war eine leblose Frau in einem Waldstück in der Nähe des Ortes aufgefunden worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat ein DNA-Abgleich nun bestätigt, dass es sich bei dem Leichnam um die Vermisste handelt. Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich demnach nicht ergeben. Die Frau war Ende August nicht in ihr Seniorenheim zurückgekehrt. Die Polizei hatte mit Bildern öffentlich nach der vermissten Rentnerin gesucht.

