Pandemie: Volkswagen senkt Gewinnerwartung

Wegen der Coronavirus-Pandemie hat der Wolfsburger Autobauer Volkswagen im ersten Quartal deutliche Einbußen hinnehmen müsse. Auch die Jahresprognose hat der Konzern zurückgezogen. Demnach ging der Umsatz in den ersten drei Monaten 2020 auf 55 Milliarden Euro zurück. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 60 Milliarden. Der Gewinn sei auf unter eine Milliarde Euro gesunken. Vor einem Jahr hatte VW knapp das vierfache verdient. Durch die Auswirkungen des Produktionsstopps werde das Ergebnis weiter unter Druck geraten, hieß es vonseiten des Konzerns. VW will Ende April wieder anfangen, in Wolfsburg und anderen Werken zu produzieren.

Gegenmaßnahmen, um Kosten zu senken

Bereits im Zuge des Produktionsstopps infolge der Corona-Krise hatte Volkswagen angedeutet, dass das Ergebnis deutlich unter Druck geraten würde. Der Konzern habe bereits zahlreiche Gegenmaßnahmen ergriffen, um die Kosten zu senken, hieß es. Daneben habe die Sicherung der Liquidität höchste Priorität, die im Automobilbereich zuletzt bei 17,8 Milliarden Euro lag. Derzeit will der Konzern auch in Europa und Nordamerika die Produktion mit erhöhten Schutzmaßnahmen für die Mitarbeiter wieder stufenweise hochfahren.

Stundungsangebote für US-Kunden

Unterdessen machte der Konzern in den Vereinigten Staaten seinen Kunden Stundungsangebote. Sie gelten für Kunden, die infolge der Corona-Krise den Job verloren haben und gerade einen Volkwagen-Pkw abbezahlen müssen. Den Angaben zufolge bietet das Unternehmen diesen Kunden unter anderem an, bis zu sechs Monate auf die vereinbarten Ratenzahlungen zu verzichten. In den USA sind derzeit infolge der Corona-Pandemie Millionen Menschen arbeitslos - mit steigender Tendenz. Ob der Wolfsburger Konzern deutschen Kunden ein vergleichbares Angebot zur Stundung von Zahlungen machen wird, ist unklar.

