Stand: 25.07.2024 07:56 Uhr Clausthal-Zellerfeld: Jahrhundertealte Häuser bei Brand beschädigt

Die Holzfassaden zweier typischer Harzer Häuser in Clausthal-Zellerfeld sind am späten Mittwochabend in Brand geraten. Das teilte die Feuerwehr mit. Demnach reichten die Flammen bis zum Giebel hinauf. "Am Brandort angekommen stellte sich die Lage sehr angespannt dar", heißt es in der Mitteilung. Die Gebäude seien Hunderte Jahre alt. Das Feuer habe den Dachstuhl eines Nebengebäudes erreicht und drohte auf weitere Nachbargebäude überzugreifen. Die rund 85 Einsatzkräfte konnten dies aber verhindern, weil der Brand rechtzeitig gemeldet worden sei, sagte der Feuerwehrsprecher dem NDR Niedersachsen. Gegen 1 Uhr sei der Brand unter Kontrolle gewesen. Eine Familie habe sich selbst in Sicherheit gebracht, so der Sprecher. Verletzt wurde niemand. Einige benachbarte Gebäude sind laut Feuerwehr verraucht, weil es keine Brandwände gibt. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.07.2024 | 07:30 Uhr