Bus-Chaos in Holzminden: Landkreis will Busunternehmen kündigen

Der Landkreis Holzminden will dem Busunternehmen kündigen, das für die Schülerbeförderung verantwortlich ist. Der Grund: Immer wieder warten Schülerinnen und Schüler vergeblich auf ihre Busse. Eltern hatten ihrem Ärger darüber bereits mehrfach Luft gemacht und am Donnerstag vor dem Kreistag demonstriert. Sie sprechen von einem "Bus-Chaos". In der anschließenden Sitzung reagierte der Kreistag: Er will kurzfristig juristisch prüfen lassen, wie dem Unternehmen Regionalbus Braunschweig (RBB) gekündigt werden kann - und zwar auf den Linien, auf denen besonders viele Fahrten ausgefallen sind. Darüber hinaus soll geklärt werden, wie schnell andere Busunternehmen den Schülertransport übernehmen können. Die Eltern begrüßten diese Schritte. Seit mehr als einem Jahr würden sie immer wieder davon überrascht, dass morgens die Schülerbusse nicht kämen, sagten Betroffene dem NDR in Niedersachsen. Sie könnten nicht ständig ihre Kinder mit Autos zur Schule bringen. Die Arbeitgeber würden es nicht mehr akzeptieren, dass sie immer wieder zu spät kämen.

