Stand: 17.07.2024 11:54 Uhr Bundesstraße 496 wegen Bauarbeiten bis Oktober gesperrt

Die Bundesstraße 469, die Lutterberg und Hann. Münden verbindet, wird von heute an saniert, das teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Saniert wird dabei in mehreren Etappen, heißt es. Die Straße muss dafür in drei Abschnitten voll gesperrtwerden. Die Arbeiten beginnen in Lutterberg, im September geht es weiter bei Bonaforth und im Herbst ist die Bundesstraße zwischen Bonaforth und dem Bahnübergang bei Hann. Münden gesperrt. Die B496 ist eine wichtige Verbindung zwischen dem südlichsten Niedersachsen und Kassel, außerdem ist sie eine Ausweichstrecke der Autobahn 7. Zudem werden diverse Auffahrten und Anschlussstellen der A7 während der Bauarbeiten gesperrt, auf der Website der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wird über die Umleitungen informiert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min