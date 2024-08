Stand: 27.08.2024 11:55 Uhr Northeimer wollen Verein für Bürgerbusse gründen

In Northeim soll am Dienstagabend der Verein "Bürger fahren Bürger" gegründet werden. Das hat die Stadt mitgeteilt. Ziel sei, dass Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich Fahrdienste anbieten, hieß es. Eine Umfrage unter 152 Personen habe ergeben, dass ein Großteil der Befragten sich einen Bürgerbus wünsche, der vor allem am Wochenende ab 18 Uhr fährt. Viele Teilnehmende gaben demnach an, einen solchen Bus nutzen zu wollen, um beispielsweise ins Kino oder zu Veranstaltungen zu fahren. Aber auch Fahrten zu Einkäufen oder Arztbesuchen würden gewünscht, so die Stadt. Ihren Angaben nach haben sich bereits 43 Menschen bereit erklärt, dem Verein beizutreten und sich im Fahrdienst, Vorstand, Telefondienst oder bei sonstigen Aufgaben zu engagieren. In Dransfeld im Landkreis Göttingen hatte es vor einigen Jahren bereits einen Bürgerbus gegeben. Wegen Mangels an Fahrerinnen und Fahrern musste das Projekt im Jahr 2020 aber eingestellt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.08.2024 | 07:30 Uhr